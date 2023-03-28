恒耀受大陸COVID-19疫情的影響，2022年第四季的銷售額季減3.5%至新台幣29.7億元。毛利率與2022年第三季相比，由於大陸疫情影響產能和德國聖誕假期工作天減少，2022年第四季毛利率從20.0%下降到17.8%；2022年第四季營業利益為新台幣1.29億元，營業利潤率為4.4%，營業利益減少主要受外匯因素影響、原材料價格持平。而由於毛利率下降和費用率降低，淨利潤率從2022年第三季度的6.6%下降至2022年第四季度的4.4%，單季普通股每股EPS為新台幣0.99元。

恒耀去年營業收入114.75億元，年增12.58%，營業毛利21.79億元，年增12.69%，營業利益6.01億元，年增34.38%，稅前淨利7.44億元，年增55.57%，本期淨利5.72億元，年增56.88%，歸屬於母公司業主淨利5.88億元，年增56.62%，基本每股盈餘4.3元，相較前一年的3.03元成長，並連4年走揚。

電動汽車需求強勁增長下，隨著需求旺盛，金屬零件與電動汽車相關的銷售額上升。恒耀在2022年電動汽車產品收入年增長57%，增長的預期是正向的。不僅金屬零件數量的增加將受到全球電動汽車銷量的推動，而且每公斤的銷售價格(ASP)也逐漸上漲。

最新的壓鑄創新技術最近已用於電動汽車的大規模生產。近期將應用於整車。正如預期的，一件式壓鑄(Die casting)車身和更多的模塊化將大大降低製造成本，而且現在正在發生。在創新設計的推動下，平均售價有望更高，由於不斷地創新，在汽車設計的初始階段需要重新設計金屬的接頭(或連接緊固件)。因恒耀與汽車製造商有著密切且直接的關係(一階供應商)，ASP因交付更多共同設計的零組件而增加。

不僅是領先的電動汽車，就算是全新的中國電動汽車廠商，恒耀都已經有直接的接觸。與傳統的ICE品牌車廠，恒耀與幾乎所有的OEM廠一樣都屬於一階供應商。隨著趨勢的發展，對於電動汽車來說，由於共同設計零組件，恒耀可望預期有更高的滲透率。收入的增長將受到新客戶和新設計零組件的推動。

展望2023年營收，受到電動汽車的需求強勁、平均售價成長和大批量產等正面因素影響。但仍關注到總體經濟帶來影響，此不確定因素仍存在。

特斯拉啟動全球降價，汽車市場將進入高速激烈價格戰，對供應商會是利多，增量逐季往上，不過目前Model Y唯一供應商的恒耀表示，目前來看大陸整體市場復甦速度較慢，三月大陸市場有望逐步回穩，並逐季成長，公司年度營收暫時未做調整。法人預估，恒耀第一季可望是谷底，3月十億元關卡營收恐難達成，不過電動車熱潮帶動下，公司營收將逐季成長，階梯式往上，評估第二季平均單月營收將站穩十億元大關，年度按原計畫不變，今年營收可望成長1成。

看好全球電動車商機，加上關稅因素，恒耀啟動在地布局製造，先前公司與關係企業共聯貸120億元，用於台南及越南建廠費用，越南進度方面，地整完成，目標今年底投產。