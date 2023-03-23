艾薇將推出個人第2張專輯及在4月28日於台北Legacy舉辦首次個人專場「Start-Up 愛的股利．新唱發表會」。她日前赴音樂平台公司演出，不單以歌手之姿，更多了新創CEO的身分前去提案，用自己最殺手級的專利「歌聲」，呈現精彩的現場表演。

她一連飆唱〈失重前幸福〉、〈癡心無名氏〉，感性說，對於KKBOX一直都有說不完的感激與滿滿的愛，在她出道的第1年的第1個獎，就是KKBOX風雲榜的十大歌手，去年也在風雲榜舞台首唱新歌〈烏雲日記〉，艾薇興奮表示：「謝謝一路以來的支持，最珍貴的第一次都獻給你們。」

艾薇當天在現場還大膽直球告白重量級人物KKBOX內容中心副總Honda，艾薇說，「如果你願意成為我的歌迷、願意來我的個人專場聽我唱歌，用愛投資我的歌唱Start-Up，那就請投球給我吧。」他一口答應：「投資艾薇比投資AI還值得，當然要趕快成為她的天使投資人。」