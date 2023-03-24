麗清23日董事會亦通過每股配發現金股息0.3元，股利配發率達100％，董事會決議股利採全額配發，顯示對後續營運動能看好。
麗清分析，去年第四季單季營收22.37億元，亦是歷年單季新高，營收獲利雙雙攀高，主因下半年陸續完成新車款車燈項目結算、以及主要客戶LED車燈模組訂單拉貨力道持續提振，再加上頭燈控制器產品出貨量隨著產能擴增而同步墊高，都推升營收規模擴大。
此外，麗清表示，公司成本、費用管控良好，再加上人民幣貶值挹注業外正面效益，更推升去年第四季單季獲利站上近15個季度高點。
受惠去年底前新車專案項目結算、拉貨力道同步成長挹注，LED車燈廠麗清（3346）去年下半年獲利一舉彌補上半年虧損，全年轉正稅後純益0.3億元，每股純益0.3元，其中第四季單季就賺進1.02億元，年增1.62倍，每股純益0.99元，單季獲利表現創近15季度新高。
麗清23日董事會亦通過每股配發現金股息0.3元，股利配發率達100％，董事會決議股利採全額配發，顯示對後續營運動能看好。
麗清分析，去年第四季單季營收22.37億元，亦是歷年單季新高，營收獲利雙雙攀高，主因下半年陸續完成新車款車燈項目結算、以及主要客戶LED車燈模組訂單拉貨力道持續提振，再加上頭燈控制器產品出貨量隨著產能擴增而同步墊高，都推升營收規模擴大。
此外，麗清表示，公司成本、費用管控良好，再加上人民幣貶值挹注業外正面效益，更推升去年第四季單季獲利站上近15個季度高點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。