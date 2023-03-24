麗清23日董事會亦通過每股配發現金股息0.3元，股利配發率達100％，董事會決議股利採全額配發，顯示對後續營運動能看好。

麗清分析，去年第四季單季營收22.37億元，亦是歷年單季新高，營收獲利雙雙攀高，主因下半年陸續完成新車款車燈項目結算、以及主要客戶LED車燈模組訂單拉貨力道持續提振，再加上頭燈控制器產品出貨量隨著產能擴增而同步墊高，都推升營收規模擴大。

此外，麗清表示，公司成本、費用管控良好，再加上人民幣貶值挹注業外正面效益，更推升去年第四季單季獲利站上近15個季度高點。