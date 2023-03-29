Next大約有500家門市商店，並且有進行線上銷售，該公司經常被視為是英國消費者情況的測量溫度計。Next重申的財測前景，預計獲利將下滑。

該公司預估今年春/夏季的售價將分別上漲7%和3%，秋/冬季則會放緩漲價，分別漲8%和6%。

在截至2023年1月的上一財年裡，Next稅前獲利為8.70億英鎊(約10.7億美元)，略高於財測預期的8.60億英鎊。

預計本財年獲利為7.95億英鎊，略微下降。非折扣的正價產品銷售將增加6.9%，整體銷售將成長8.4%，來到51.5億英鎊。