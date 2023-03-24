永慶房屋指出，細看距離捷運台北車站15分鐘捷運車程內，平均單價最低的前五名捷運站點，都位於三重地區的捷運橙線站點上，分別為三和國中站(40.1萬元)、三重國小站(42.9萬元)、三重站(45萬元)、菜寮站(46.8萬元)和台北橋站(49.3萬元)。

居住在上述5個三重區的捷運站點周遭，最多只搭乘4站就可以抵達民權西路站，再轉乘紅線便能輕鬆抵達台北市中心。這五個站點的房價也相對實惠，相較於捷運車程同樣需15分鐘才能抵達台北車站的台北101/世貿捷運站(91.6萬元)，房價便宜將近一半。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，相較於寸土寸金的台北市，三重區土地和房屋價格相對實惠，而且距離台北僅一河之隔，也因此成為許多民眾選擇落腳的區域。根據新北市政府2023年2月人口統計，三重人口高達38萬人，位居全新北市行政區第四名。台北橋上著名的「機車瀑布」，更成為三重人的日常風景。

若是在距離捷運台北車站站15分鐘的捷運範圍內，比較兩捷運站點之間的房屋平均單價價差，差距最大的為捷運公館站和捷運萬隆站，房屋平均單價價差高達30萬元。細看台北捷運資料，公館站和萬隆站的捷運通勤時間僅2分鐘，等同於為了節省1分鐘的捷運通勤時間，房屋每坪要多花15萬元。

陳金萍分析，捷運公館站緊鄰臺灣大學，因有眾多臺大學生的住宿需求，以及因臺大學生而蓬勃的商圈經濟，都帶動房價的上漲。再加上捷運公館站周遭皆為小坪數產品，也使得房屋單價居高不下。