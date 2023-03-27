大陸財政部網站27日發布2月地方政府債券發行和債務餘額情況，大陸全國發行新增地方政府債券4419億元（人民幣，下同），其中一般債券1062億元、專項債券3357億元。

2023年2月，大陸全國發行新增地方政府債券4419億元，其中一般債券1062億元、專項債券3357億元；發行再融資債券1342億元，其中一般債券857億元、專項債券485億元；發行地方政府債券合計5761億元，其中一般債券1919億元、專項債券3842億元。

若合計1至2月，大陸全國發行新增地方政府債券1兆0677億元，其中一般債券2408億元、專項債券8269億元；發行再融資債券1519億元，其中一般債券960億元、專項債券559億元；發行地方政府債券合計1兆2196億元，其中一般債券3367億元、專項債券8829億元。

至於大陸全國地方政府債務餘額情況，截至2023年2月末，大陸全國地方政府債務餘額36兆2269億元。其中，一般債務14兆6934億元，專項債務21兆5335億元；政府債券36兆0646億元，非政府債券形式存量政府債務1623億元。

截至2023年2月末，地方政府債券剩餘平均年限8.6年，其中一般債券6.2年，專項債券10.2年；平均利率3.38％，其中一般債券3.38％，專項債券3.38％。