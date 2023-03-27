台股目前呈現多空拉鋸戰，因權值龍頭股拉回，致指數收低，但內資投信等作帳企圖強，挾籌碼優勢，中小型股百花齊放，接棒創高，據統計，今天仍有八貫、根基、長榮航太、奇鋐、信邦、健策、jpp-KY、穎崴、建德工業、龍德造船、雷虎、寶一、東哥遊艇等13檔上市股股價創歷史新高。

此外，上櫃股也有揚秦、聯發國際、閎康、家登、雙喜、大樹、保瑞、保勝光學、博晟生醫、千附精密、大汽電等11檔股價登峰。