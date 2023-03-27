台股目前呈現多空拉鋸戰，因權值龍頭股拉回，致指數收低，但內資投信等作帳企圖強，挾籌碼優勢，中小型股百花齊放，接棒創高，據統計，今天仍有八貫、根基、長榮航太、奇鋐、信邦、健策、jpp-KY、穎崴、建德工業、龍德造船、雷虎、寶一、東哥遊艇等13檔上市股股價創歷史新高。
此外，上櫃股也有揚秦、聯發國際、閎康、家登、雙喜、大樹、保瑞、保勝光學、博晟生醫、千附精密、大汽電等11檔股價登峰。
台股今（27）日因面臨萬六整數大關，再加上受到清明連假效應衝擊，加權指數跌84點、跌幅0.53％，但守住15,800點及所有均線，代表內資作帳中小型股的櫃買指數則收小漲0.15％；投信作帳行情熱，東哥遊艇（8478）及健策（3653）領頭，24檔齊步再攻頂。
台股目前呈現多空拉鋸戰，因權值龍頭股拉回，致指數收低，但內資投信等作帳企圖強，挾籌碼優勢，中小型股百花齊放，接棒創高，據統計，今天仍有八貫、根基、長榮航太、奇鋐、信邦、健策、jpp-KY、穎崴、建德工業、龍德造船、雷虎、寶一、東哥遊艇等13檔上市股股價創歷史新高。
此外，上櫃股也有揚秦、聯發國際、閎康、家登、雙喜、大樹、保瑞、保勝光學、博晟生醫、千附精密、大汽電等11檔股價登峰。
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