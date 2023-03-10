在產能滿載預先備貨滿足客戶訂單需求下，家登2023年2月合併營收雙位數「雙升」至4.26億元，改寫同期新高、歷史第三高，為首季營收月月高趨勢奠定穩健基礎。在健全的營運產品結構下，可望帶動營運逐步走揚，今年有信心再創優異成績單。

家登2022年第四季合併營收13.33億元，季增達24.73％、年增達11.42％，營業利益3.48億元，季增達33.42％、年增達21.89％，雙創歷史新高。毛利率48.77％，低於第三季49.91％、優於前年同期47.18％，創同期新高，營益率則續創26.17％新高。

家登去年第四季營收規模及本業獲利持續創高，雖然受新台幣匯率強升、業外產生匯損拖累，歸屬母公司稅後淨利2.28億元，仍季增0.55％、年增達12.42％，每股盈餘2.71元，仍雙創同期新高、歷史第三高。

累計家登2022年合併營收44.94億元、年增達43.98％，營業利益10.92億元、年增達1.37倍，歸屬母公司稅後淨利9.33億元、年增達1.77倍，每股盈餘11.12元，全數改寫歷史新高。毛利率48.74％、營益率24.31％，亦分創歷史次高及新高。

雖然適逢連假工作天數仍較少，但家登在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨滿足客戶需求，使2023年2月自結合併營收4.26億元，月增達36.05％、年增達53.95％，改寫同期新高、歷史第三高。累計前2月合併營收7.4億元、年增達20.54％，續創同期新高。

展望2023年營運，家登表示，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案成為集團營收主力成長動能之一，越來越多晶圓載具的驗證成功實績帶動新舊廠陸續跟進，使家登成為多數新廠基準，在舊廠亦逐步搶占美、日競爭對手市占，訂單能見度已直透年底。

為加速在大中華地區的回應速度，家登持續進行大中華地區生產基地建置籌備，以降低運輸成本，提高最佳服務效率。歐美市場部分則聚焦極紫外光（EUV）先進製程及3D封測，專攻關鍵客戶的主力供應商、進一步提高市占，完善全球版圖。

此外，家登旗下設備子公司家登自動化已於2月更名家碩科技，過去以載具儲櫃、清洗機等產品獲各大客戶肯定，近年逐步結合自動化系統結合，攜手相關供應商及母公司提供全套解決方案，去年營收逾10億元、年增達2倍，未來營運表現同步看俏。