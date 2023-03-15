鴻海2022年第四季合併營收1.96兆元，季增達12.39％、年增3.87％，改寫歷史次高。不過，營業利益442.32億元，季減8.89％、年減達16.1％。歸屬母公司稅後淨利399.79億元，季增3.15％、但年減9.95％，每股盈餘2.89元。

累計鴻海2022年合併營收6.62兆元，年增達10.56％、創歷史新高。營業利益1737.87億元，年增達16.67％、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利1414.82億元，年增1.55％，創歷史第三高，每股盈餘10.21元、為近15年高點。

觀察鴻海「三率」表現，去年第四季毛利率5.66％、營益率2.25％、稅後淨利率2.04％，遜於第三季6.16％、2.78％、2.22％及前年同期6.03％、2.79％、2.35％。不過，全年毛利率6.04％持平近4年高，營益率2.62％創近6年高，但淨利率則自2.32％降至2.13％。