印尼叫車服務平台Gojek及電商平台Tokopedia所屬的GoTo集團公布，去年淨損40.4兆印尼盾（約26.3億美元），與前年相比擴大56％，導致股價在21日盤中下跌4.6％，所幸收盤扭轉跌勢股價小漲1.9％。星展銀行網通研究主管米塔爾（Sachin Mittal）表示，去年第四季GoTo成功讓稅前息前折舊攤銷前虧損較前一季縮小16％至3.1兆印尼盾。