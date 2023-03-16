Adobe公布第一財季（截至3月3日）營收年增9%，為46.6億美元，優於分析師預估的46.2億美元。淨利較去年同期小跌，為12.5億美元。經調整後每股盈餘為3.80美元，優於分析師預估的3.68美元。

該公司預估第二財季營收介於47.5～47.8億美元，分析師預估為 47.6億美元。本季經調整後每股盈餘預估介於3.75～3.80美元，市場預估為3.76美元。

Adobe將全年經調整後每股盈餘預測從介於15.15～15.45美元調升至介於15.30～15.60美元，優於分析師預估的15.31美元。

執行長Shantanu Narayen在與分析師的電話會議上表示，Adobe第一財季營收創下同期新高，基於巨大的市場機遇，以及對我們執行能力持續抱持信心，Adobe上修了全年目標。

Adobe在2021年以12.4億美元收購Frame.io公司，現在正逐漸展現效益。財務長Dan Durn表示，Adobe將讓現有的影片客戶為影音評論、分享及協同工具Frame.io付費。