2024大選開打，前立委顏寬恆上周才爭取黨內提名，預計捲土重來再戰台中第二選區，豈料台中地檢署檢調以顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨晚將顏家夫妻帶回調查，訊後分別諭知兩人以1000萬元、500萬元交保候傳。對此，民進黨立委林靜儀29日稱未聽說此事，會尊重司法調查，也呼籲當事人出面說清楚。

顏寬恒去年初投入中二選區立委補選，對上民進黨候選人林靜儀，雙方人馬廝殺激烈，當時民進黨猛攻顏家沙鹿豪宅違建，選後話題熱度降溫，如今檢調選在顏登記領表後發動偵辦，偵查案件又是1年前的違建舊案，為台中立委選舉投下震撼彈。

針對顏寬恆有意回鍋再戰，林靜儀上午赴立法院外交及國防委員會前受訪表示，每個黨有不同政策，尊重國民黨內部提名機制；去年選完後，她只剩2年時間能全力衝刺，爭取民眾信任，不管對手是誰，自己都希望地方上可以有乾淨、清廉，不為私利的政治工作者。

林靜儀說，她希望讓民眾知道，政治人物能為地方服務，中二選區長期以來，有太多該做卻未做的事情，這種感受相當強烈。她強調，認真服務民眾才是自己的目標，對手是誰，不是重點。 至於是否耳聞台中地檢搜索顏家一事，她則搖頭，稱此事就尊重司法調查，但過去顏寬恆在地方上的財產和土地，一直讓民眾存有疑慮，呼籲相關當事人出面跟民眾說清楚會好一點。