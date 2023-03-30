工商協進會今日舉行早餐會，工商協進會理事長吳東亮今日致詞時表示，國發會預測今年4月落底，各國央行有機會上半年停止升息，台灣經濟整體展望不悲觀。

工商早餐會吳東亮與行政院長陳建仁共同主持，一起聆聽企業意見，替工商界凝聚共識、一起合作以創新突破思維，擘劃台灣未來經濟策略。

吳東亮表示，展望後疫情時代，國際通膨高漲、各國央行升息縮表、地緣政治風險升高、碳邊境關稅碳費課徵，人力缺口變數為企業經營成長新動能新契機。

政府優惠政策成功吸引台商回流、與外資大規模在台投資，半導體產業全球布局，擴大供應鏈國際合作；氣候立法與政策逐步完善，金融業也協助企業綠色轉型，迎接低碳商機。

藉由早餐會的機會，吳東亮也擔任「國家生技醫藥產業策進會」的理事，生策會是橫跨醫療、生技、科技及金融四大面向最重要的生醫平台，透過產官學合作，生醫產業有機會成為台灣另一座護國神山。

台灣的景氣，國發會預測有望在今年 4月落底，全球主要央行也有機會在上半年停止升息，台灣整體經濟展望並不悲觀。期望工商界的各項建言，能夠協助政府，提升台灣經濟、社會與環境韌性，迎接景氣春燕的來臨。

工商協進會從產業提升、經濟振興、淨零轉型、財稅政策、金融監理、人力資源、經營環境等7個面向，向政府提出 25 項提案，55 個具體建議。