華爾街見聞報導，此次為華為按照產業組合劃分後，首次公佈各業務板塊收入。具體來看，2022年，數位能源收入508億元；雲計算業務收入453億元；智慧汽車解決方案部件業務收入21億元；ICT基礎設施業務3,540億元；終端業務收入2,145億元。

此外，華為2022年研發投入達1,615億元，占全年收入的25.1％，十年累計投入的研發費用超過人民幣9,773億元。

對於這份成績單，華為副董事長、CFO孟晚舟表示，2022年淨利潤達到了一個歷史低點，但總體經營業績符合預期，財務狀況持續穩健。

華為輪值董事長徐直軍在報告會上表示，2023年是華為生存與發展的關鍵之年，2023年及未來幾年，華為的戰略關鍵方向是開創增長機會、提升發展韌性、構築差異化優勢、以質取勝，以及確保高品質的業務連續性和產品競爭力。

徐直軍還說，華為抓住各行各業數位化機會，實現有效增長，發揮公司產業組合優勢和產業組合韌性強的優勢，致力構建數字經濟底座，推動綠色可持續發展，為社會、客戶和夥伴創造價值。徐直軍表示，預計到2027年華為可參與的市場空間達到兆美元。