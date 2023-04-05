小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。隨著消費性電子庫存去化將在第二季進入尾聲，加上多數客戶將中國晶圓代工訂單移轉到台灣，台積電近期的確已看到急單出現，產能利用率已有止跌跡象。台積電將在4月20日召開線上法人說明會，預期會針對下半年景氣變化、全年資本支出、先進製程布局等法人關注議題提出最新看法。

【1】台積20日法說 半導體風向球

晶圓代工龍頭台積電線上法人說明會預計4月20日登場，將為下半年景氣展望提出最新看法，雖然近期已看到急單出現，但終端市場需求仍然疲弱，今年資本支出及先進製程布局仍是法人關注重點。至於近期美國亞利桑那州水情嚴峻，台積電美國廠恐面臨缺水挑戰，台積電已計劃在當地建置再生水廠。

【2】14檔很會賺外資追捧

新冠疫情侵襲全球逾3年，產業出現大劇變，篩選財報逆勢連寫佳績，每股稅後純益（EPS）連3年創高，外資在最後一周財報公告時買進，包括台積電、台達電、台表科等14檔個股。投資專家認為，在疫情下獲利逆勢登峰，代表應對能力及競爭力都強，股價後市有看頭。

【3】葉倫批OPEC＋減產 油價續漲

美國財長葉倫3日批評產油國聯盟OPEC＋意外減產不僅「毫無建設性」，還給全球經濟前景增添不明朗因素，並傷害美國抑制通膨的成果。國際油價3日每桶大漲逾6％創四周新高後4日續漲，紐約指標期油攻上兩個半月新高。專家同時警告，產油大國減產恐再次喚醒通膨巨獸。

【4】馬斯克把推特「藍鳥」變「柴犬」狗狗幣單日飆漲逾30％

特斯拉暨推特執行長馬斯克（Elon Musk）3日將推特的藍鳥標誌，改為迷因虛擬貨幣狗狗幣（Dogecoin）的柴犬圖像，激勵狗狗幣狂飆逾30％。

馬斯克的神操作讓狗狗幣成為最強勢的加密貨幣，根據加密貨幣價格追蹤網站CoinDesk報價，狗狗幣4日盤中最高升破0.1美元，創下去年12月以來新高紀錄，24小時內漲幅超過30％。

【5】華為2022年員工分紅 大砸720億人民幣

大陸資通訊設備商華為2022年分紅方案4日出爐，擬分紅總額人民幣（下同）719.55億元，較上年大增105.51億元。截至2022年底，華為員工持股計畫參與人數為14.23萬人，以此計算，持股員工每人平均分紅約50.56萬元。