每年4月2日為社工日，但你知道嗎？在醫院也有一群專門協助病患連結社會資源，以及解決因疾病產生家庭、社會問題的專業人士，與醫護人員一樣是增進醫病關係的重要角色；日前雙和醫院社工張芷維及社工師金姍明，分別獲得新北市政府社會局「績優社工暨社政人員－火力十足獎」及衛生福利部「績優社工獎」的肯定。

投入醫務社會工作領域約6年，張芷維憶起令他印象深刻的個案，60多歲的街友伯伯吃飯時嗆到，導致呼吸道阻塞，由救護車送醫急救已無呼吸心跳，在醫療團隊搶救下，仍因缺氧性腦病變，意識未恢復，且需要依賴呼吸器維持生命，屬於末期病人；而當時伯伯並未簽署預立醫療決定（AD），在意識昏迷的情況下，需要有親人替他進行相關醫療決策，否則在生命的最後一哩路上，恐無法順遂且尊嚴的走完。

在伯伯住院期間，張芷維透過鄰里、警政與戶政等多方協助，撥打無數通電話，終於找到伯伯的弟弟與弟媳，但兩人與伯伯均已超過三十年未見，充滿著陌生、抗拒及無奈的情緒與想法，並訴說家族過去種種的恩怨，甚至不願意出面處理相關事宜。

張芷維表示，起初也認為只要找到親人就能解決，沒想到後續還有許多「人情世故」的問題要解決，秉持鍥而不捨的精神，幫助伯伯有尊嚴地走完生命最後一哩路，經過多番溝通與解釋，也讓他的親人們放下恩怨，決定以道謝、道愛、道歉、道別的方式面對，進一步與醫療團隊討論安寧緩和醫療，同時同意患者進行器官捐贈。

張芷維指出，過程中雖然充滿波折與辛勞，但令人感動的是，家屬為感念醫院的專業評估、陪伴與傾聽，並讓他們充分體驗到善終與善生以及好好說再見的重要性，不只放下多年恩怨，更達成生死兩相安之目標，也因此主動捐款慈善單位來回饋社會，

另外，從事醫務社工超過8年的社工師金姍明，從血液腫瘤科病房及門診社工起步，同時兼任癌症資源中心承辦人員，專門負責處理病友會及癌症團體活動。迄今共辦理約120場大大小小的癌症相關衛教宣導及病友會等團體活動，參與民眾超過1.2萬名。

金姍明表示，這些活動除了將癌症疾病認知、治療計畫等資源連結給有需要的癌友或家屬外，亦從這些癌友身上看到許多讓人感動的故事，金姍明認為，這些無形的收穫，都是讓她人生更充實的養分。

為體恤辛苦的社工同仁們，雙和醫院醫務副院長劉燦宏特地於社工日前夕送上精美蛋糕慰勞，同時勉勵一同為雙和醫院繼續努力。