出貨量不如預期，主要是受經濟前景不明朗衝擊買氣，和其他電動車商競爭壓力增加等因素影響所致。

至於其首季產量為440,808輛。

特斯拉股價上周五大漲逾6％收207.46美元創一個月新高，首季累漲68％，季線創2020年來最大漲幅。

特斯拉首季各車款出貨裡，Model S和X兩款共出貨10,695輛，其他車款合計412,180輛。

投資人一直關注其執行長馬斯克為刺激買氣，而做出寧願犧牲獲利，也要一再降價促銷的豪賭是否發揮作用。