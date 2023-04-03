出貨量不如預期，主要是受經濟前景不明朗衝擊買氣，和其他電動車商競爭壓力增加等因素影響所致。
至於其首季產量為440,808輛。
特斯拉股價上周五大漲逾6％收207.46美元創一個月新高，首季累漲68％，季線創2020年來最大漲幅。
特斯拉首季各車款出貨裡，Model S和X兩款共出貨10,695輛，其他車款合計412,180輛。
投資人一直關注其執行長馬斯克為刺激買氣，而做出寧願犧牲獲利，也要一再降價促銷的豪賭是否發揮作用。
美國電動車巨擘特斯拉在2日，公布其首季電動車出貨量為422,875輛，低於FactSet調查預估的平均值430,008輛。
出貨量不如預期，主要是受經濟前景不明朗衝擊買氣，和其他電動車商競爭壓力增加等因素影響所致。
至於其首季產量為440,808輛。
特斯拉股價上周五大漲逾6％收207.46美元創一個月新高，首季累漲68％，季線創2020年來最大漲幅。
特斯拉首季各車款出貨裡，Model S和X兩款共出貨10,695輛，其他車款合計412,180輛。
投資人一直關注其執行長馬斯克為刺激買氣，而做出寧願犧牲獲利，也要一再降價促銷的豪賭是否發揮作用。
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