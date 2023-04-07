展望2023年營運，巧新以目前預視的訂單能見度來看，歐、日系品牌車廠的超跑與豪華車款需求，仍較為強勁，亦有收到客戶追量增產詢問訂單，除可創造公司來自日系品牌車廠的營收比重，可由首季的11％，再進一步拉高，預估公司今年整體營運，亦可穩健成長。巧新表示，從3月客製化輪圈出貨表現來看，受惠於車用晶片緩解而帶動新車產量增加，使得公司旗下主要客戶包含賓利、豐田通商、JLR、AMG，及GM等超跑與豪華汽車品牌車廠，對於公司旗下客製化輪圈的拉貨力道，明顯較上月成長。

尤其，Bentley Bentayga，及Lexus LC高端跑車系列等市場熱銷車款，都是賓利及豐田通商兩大車廠3月提貨量，較上月大幅成長的原因。這不僅帶動雲林廠的產能稼動率逐月提升，亦是貢獻巧新整體3月營收，呈月增、年增態勢的關鍵因素。

巧新多年來提供最先進、嚴謹與快速的服務，滿足國際一線品牌車廠需求，擁有歐洲、英國、北美及日本各大車廠的設計經驗，近期更榮獲保時捷「供應商評價」的四大面向包括「供應安全性」、「資訊傳遞品質」、「彈性與回應效率」及「溝通與可信賴度」，皆取得滿分評鑑，並獲得整體成績A的優異成績，更是保時捷評比供應商中，最高評價。

上述成績凸顯巧新多年來重視運營每個環節的細膩度，包括防疫工作、出貨時程、產品品質及生產良率等，皆深受車廠高度的肯定與青睞，奠定公司為國際品牌車廠發展過程中，最堅實策略夥伴的原因。

巧新目前正依據ASI績效標準各項準則制定及執行ASI績效保證體系，對於預定2024年通過驗證，公司保持高度信心。巧新亦有車廠陸續設定使用再生鋁的目標，凸顯全球國際品牌車廠對於ESG、碳中和議題的重視。

儘管目前平價車市，因汽車市場供應過剩，下半年恐陷入價格戰，然從車廠角度來看，未來仍著重將資源分配至高單價、高毛利的車款，故高端豪華汽車可望展現穩健的銷售成長態勢，亦有助於巧新旗下多款客製化的輪圈接單與出貨表現。