雖然G7財長在發布的公報上並未點名中國，不過他們一致同意供應鏈過度集中在單一國家並不可取。他們強調工業民主國家應該彼此相互合作，降低對亞洲製造強國在電池礦物、半導體和其他戰略物品方面的依賴程度。

關鍵原料出口受限 各國發展綠色經濟受阻
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