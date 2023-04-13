雖然G7財長在發布的公報上並未點名中國，不過他們一致同意供應鏈過度集中在單一國家並不可取。他們強調工業民主國家應該彼此相互合作，降低對亞洲製造強國在電池礦物、半導體和其他戰略物品方面的依賴程度。
G7財長承諾維持金融穩定 降低對中國依賴
七大工業國（G7）財長周三承諾，在最近銀行業動盪後，將採取行動維持全球金融系統的穩定性，並讓中低收入國家在供應鏈多元化上能扮演更重要角色，使其供應鏈能更有彈性。
七大工業國（G7）財長周三承諾，在最近銀行業動盪後，將採取行動維持全球金融系統的穩定性，並讓中低收入國家在供應鏈多元化上能扮演更重要角色，使其供應鏈能更有彈性。
雖然G7財長在發布的公報上並未點名中國，不過他們一致同意供應鏈過度集中在單一國家並不可取。他們強調工業民主國家應該彼此相互合作，降低對亞洲製造強國在電池礦物、半導體和其他戰略物品方面的依賴程度。
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