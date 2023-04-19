為了加強當地生產半導體的品質，降低對亞洲國家的依賴，歐盟推出430億歐元（約新台幣1.43兆）的晶片法案，希望能夠提升製造、研發及生產的能力，然而有專家認為，歐洲晶片法案遇到的問題與美國相似，關鍵是有多少供應鏈上的廠商願意轉移歐洲，且能否克服高額成本的問題。

路透社報導，由於新冠肺炎疫情造成半導體供應中斷，傷害手機、汽車等各類產品的生產，晶片荒危機讓西方各國開始重視半導體生產，爭相提高對本土晶片產業鏈的投資，企圖降低對亞洲製造商的依賴，以避免未來的斷鏈危機。

原先歐盟晶片法案打算以補助先進半導體為主，但經過磋商後決定擴大補助範圍，包括較舊的技術與設備，幾乎涵蓋整個供應鏈，展現歐盟將半導體視為戰略物資的企圖心。

報導提到，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）大陸與技術專家Paul Triolo表示，歐盟恐怕難以縮小與競爭對手的差距，「歐盟與美國的狀況相似，需要解決的關鍵問題是有多少供應鏈願意轉移至歐洲，又能否克服高額成本。」

除此之外，歐盟本身也有自己的問題需要解決，歐洲政策分析中心研究員 Christopher Cytera分析指出，美國的預算只要透過國會就能決定，但歐盟的預算需要所有27個會員國都點頭，複雜的程序是一項挑戰。