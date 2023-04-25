俄羅斯官方的塔斯社今天引述俄羅斯外交高階官員的話說，俄羅斯和美國這兩個核武大國發生直接軍事對抗的風險持續升高。

俄羅斯外交部防核擴散與武器管制局局長葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）向塔斯社（TASS）表示，美國對俄羅斯的行為加劇了雙方發生衝突的風險。

路透社報導，俄羅斯自14個月前全面入侵烏克蘭以來，經常指稱美國及其所謂的「西方國家集體」提升了核戰發生的風險，這些指控目的是在威懾烏克蘭的盟友。

葉爾馬科夫說：「如果美國延續目前與俄羅斯的對抗路線，讓事態持續擴大到瀕臨陷入直接武裝衝突，那麼戰略武器裁減條約（START）的命運已然注定。」

美國3月向俄羅斯表示，在莫斯科拒絕分享資料後，美方將停止交換一些核武數據，宣稱這是對俄羅斯暫停參與新戰略武器裁減條約（New START）的回應。

葉爾馬科夫在目前公布的塔斯社採訪摘要中，並未提供其所謂的美國對抗路線細節究竟為何。

葉爾馬科夫表示：「當今最迫切的威脅與…核武大國間直接軍事對抗導致核升級的危險有關。令我深感遺憾的是，這些風險逐漸升高。」

葉爾馬科夫補充說，俄羅斯和中國將評估西方可能參與美國反飛彈系統全球擴張的行為，因為這「明顯破壞了戰略穩定」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120425