東華大學教授施正鋒。（資料照片，陳信翰攝）

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）27日發表了一個有關美國經濟「裂縫」的示警聲明，對此，學者施正鋒直言，美國經濟實力大不如前。

蘇利文在布魯金斯研究所（Brookings Institution）演講時指出，「過去幾十年揭示了提供美國經濟領導地位的裂縫」，因此，必須鑄造一個「新共識」和一個「更公正和持久的全球經濟秩序。」

蘇利文認為美國過度依賴市場機制，導致嚴重的產業外移和產業斷鏈；嚴重傾向金融業，使其他行業萎縮以及美國喪失工業能力；美國的戰略資源嚴重匱乏，鋰、鈷、鎳什麼都沒有，而全球80%的關鍵礦物處理國就是中國大陸。

學者施正鋒今（1）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，美國經濟實力大不如前。美國在南北戰爭之後，生產過度，必須去開發，但是到亞洲後，勢力範圍都已經劃分差不多，所以美國要求門戶開放，不要租界、不要殖民地，就是要做生意、就是要市場經濟。

施正鋒直言，過去30年美國硬是把日本壓下來，雷根用星戰計畫，讓蘇聯解體，現在想要如法炮製對付中國大陸。

施正鋒提到自己過去在美國念書，美國有些人連大學都不太想念，R&D都是印度台灣等各國頂尖的人去當高級廉價勞工，美國人只出一張嘴而已。以前還會道貌岸然、假裝慈眉善目，現在連演都不想演，玩不下去了。