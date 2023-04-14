香港信報報導，深成指反覆靠穩，最多升66點或0.57％，最高至11,806點，最多跌2點或0.02％，最低至11,737點，半日收盤報11,794點，升55點或0.47％，成交額為4,240.5億元。

滬深300指數收報4,085點，升16點或0.39％，創業板指數收報2,428點，升22點或0.96％。

各類股個別發展，有色金屬股升逾2％，化工、電力股升逾1％，鋼鐵、房地產股靠穩，石油、金融、水泥、煤炭股偏軟。

恒指收漲34點 生科指數漲3.5％
滬指開盤漲8點 深成指漲0.18％
滬指開盤跌5點 深成指跌0.39％
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