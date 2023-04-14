香港信報報導，深成指反覆靠穩，最多升66點或0.57％，最高至11,806點，最多跌2點或0.02％，最低至11,737點，半日收盤報11,794點，升55點或0.47％，成交額為4,240.5億元。
滬深300指數收報4,085點，升16點或0.39％，創業板指數收報2,428點，升22點或0.96％。
各類股個別發展，有色金屬股升逾2％，化工、電力股升逾1％，鋼鐵、房地產股靠穩，石油、金融、水泥、煤炭股偏軟。
大陸股市14日半日上漲。上證指數最多升20點或0.6％，最高至3,338點後一度轉跌1點或0.05％，最低至3,316點，半日收盤報3,329點，升11點或0.33％，成交額為人民幣（下同）2,993.14億元。
香港信報報導，深成指反覆靠穩，最多升66點或0.57％，最高至11,806點，最多跌2點或0.02％，最低至11,737點，半日收盤報11,794點，升55點或0.47％，成交額為4,240.5億元。
滬深300指數收報4,085點，升16點或0.39％，創業板指數收報2,428點，升22點或0.96％。
各類股個別發展，有色金屬股升逾2％，化工、電力股升逾1％，鋼鐵、房地產股靠穩，石油、金融、水泥、煤炭股偏軟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。