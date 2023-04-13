香港信報報導，深成指開低走低，最多跌98點或0.83％，最低至11,785點，半日收盤報11,816點，跌66點或0.56％，成交額為4,099.74億元。
滬深300指數收報4,082點，跌14點或0.36％，創業板指數收報2,424點，跌4點或0.19％。
各類股普遍受壓，鋼鐵、化工、金融、有色金屬、房地產股偏軟，傳媒娛樂股升近3％，石油、電力股靠穩。
大陸股市13日半日個別發展。上證指數最多跌11點或0.33％，最低至3,316點後回穩，最多升7點或0.22％，最高至3,334點，半日收盤報3,328點，升1點或0.05％，成交額為人民幣（下同）2,898.75億元。
香港信報報導，深成指開低走低，最多跌98點或0.83％，最低至11,785點，半日收盤報11,816點，跌66點或0.56％，成交額為4,099.74億元。
滬深300指數收報4,082點，跌14點或0.36％，創業板指數收報2,424點，跌4點或0.19％。
各類股普遍受壓，鋼鐵、化工、金融、有色金屬、房地產股偏軟，傳媒娛樂股升近3％，石油、電力股靠穩。
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