香港信報報導，深成指開低走低，最多跌98點或0.83％，最低至11,785點，半日收盤報11,816點，跌66點或0.56％，成交額為4,099.74億元。

滬深300指數收報4,082點，跌14點或0.36％，創業板指數收報2,424點，跌4點或0.19％。

各類股普遍受壓，鋼鐵、化工、金融、有色金屬、房地產股偏軟，傳媒娛樂股升近3％，石油、電力股靠穩。

滬指半日跌1點 深成指漲31點
滬指四連跌 全日跌5點
上證指數半日跌5點 港股假期休市
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