大陸股市13日半日個別發展。上證指數最多跌11點或0.33％，最低至3,316點後回穩，最多升7點或0.22％，最高至3,334點，半日收盤報3,328點，升1點或0.05％，成交額為人民幣（下同）2,898.75億元。