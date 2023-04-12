香港明報報導，恒生指數成分股中，42檔漲，31檔下跌，3檔持平。中芯國際漲6.42％，收報23.2港幣，是漲幅最大的成分股，中升控股跌4.34％，收報36.4港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股16檔漲，11檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是中芯國際。跌幅最大的是京東，收報153.3港幣，跌3.34％。