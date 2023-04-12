香港明報報導，恒生指數成分股中，42檔漲，31檔下跌，3檔持平。中芯國際漲6.42％，收報23.2港幣，是漲幅最大的成分股，中升控股跌4.34％，收報36.4港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股16檔漲，11檔下跌，3檔持平。漲幅最大的是中芯國際。跌幅最大的是京東，收報153.3港幣，跌3.34％。

恒指首季累計升618點 百度飆33％
恒生指數收漲9點 中芯漲逾7％
恒生指數半日漲152點 東方海外漲逾17％
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