香港經濟日報報導，這次價格調整減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格從44.03萬港幣起，減幅達14.7％。其次是Model 3長續航版本，「一換一」價格為39.94萬港幣，減幅為11.06％。至於Model Y長續航版本及Performance版本將分別降價8.7％及9.03％，降至45.96萬港幣起及48.72萬港幣起。
報導指出，在六款車中，只有Model 3和Model Y後驅版本售價保持不變，「一換一」售價分別為34.12萬港幣和36.71萬港幣起。
繼在美國降價後，電動車大廠特斯拉調降香港售價。港媒報導，特斯拉宣布將於15日調整香港Model 3和Model Y的售價，調整幅度最多達14.7％。
香港經濟日報報導，這次價格調整減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格從44.03萬港幣起，減幅達14.7％。其次是Model 3長續航版本，「一換一」價格為39.94萬港幣，減幅為11.06％。至於Model Y長續航版本及Performance版本將分別降價8.7％及9.03％，降至45.96萬港幣起及48.72萬港幣起。
報導指出，在六款車中，只有Model 3和Model Y後驅版本售價保持不變，「一換一」售價分別為34.12萬港幣和36.71萬港幣起。
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