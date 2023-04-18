資深音樂人李坤城因大腸癌病逝，享壽66歲，遺孀林靖恩證實死訊時，透露男方生前向她感性告白「妳是我的天使」，讓人為之動容，沒想到稍早他的臉書上傳一篇新文章，內容提到他生前的種種，而這些充滿思念的字句，疑似出自林靖恩之手。

李坤城臉書上傳一則貼文，照片中可見汪洋中行駛的船，正經過一座紅色燈塔，接著內文指出李坤城是飛彈指揮部志願役，原本成績優異的他，獲得軍方送到美國深造的機會，但考量到家人決定放棄大好前程，接著提到他國小時即便摔斷腿，仍要母親每天背著去學校上課，並請同學幫忙換尿袋，為的就是「不能放棄念書」，凸顯出他好學的一面，文末不忘強調：「希望坤城能像燈塔一樣，守護台灣，因為他真的是很愛台灣」，由於口吻與林靖恩極度相似，讓外界推測是由她所寫下。

日前正逢李坤城頭七之日時，他的臉書也出現一則新PO文，上頭清楚標示：「北緯：24°16.6017、東經：120°28.7819」的位置，疑似透露出海葬地點，接著附上李坤城創作的《心肝寶貝》歌詞：「魚仔船隻，攏是無腳，按怎會徙位；魚仔有尾，親像行船，希望著愛找」，簡短幾句歌詞，似乎道盡對他的無盡思念。

李坤城病逝後爆出沒有留遺產給兒子，讓外界質疑是否全給了林靖恩，對此，李坤城兒子指出在成長過程中，父親不計回報的付出，就是留給他最好的禮物，林靖恩則是指出李坤城把生前珍藏的的黑膠及留聲機留給她，讓她覺得彌足珍貴，至於其他細節不需要對外界交代。