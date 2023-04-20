資深音樂人李坤城本月8日因大腸癌病逝，享壽67歲，目前他的臉書帳號由親人代為管理，他的兒子李卓軒20日使用爸爸臉書發文，感性寫下：「我的父親李坤城先生已經平靜、安祥地回歸天上，榮歸安息在主的懷裡」，並同步上傳海葬畫面。

李坤城臉書15日突更新一張照片，上面寫著「北緯24°16.6017、東經120°28.7819」等字句，對此據《壹蘋新聞網》報導，林靖恩證實該地點是李坤城的安息地。此外，根據《ETtoday星光雲》報導，李卓軒也透露，會遵照父親意願之後不會有告別式與公祭避免勞師動眾，並以基督教儀式、海葬等方式送別父親。

而今(20日)稍早，李坤城兒子李卓軒使用爸爸的臉書發文，寫下：「我的父親李坤城先生已經平靜、安祥地回歸天上，榮歸安息在主的懷裡。」並透露心聲：「感覺上父親仍然陪伴著大家，我想父親在天上也會永遠伴隨他的至親好友們。」

此外，李卓軒也一併附上海葬影片，只見畫面中，李卓軒在指導下哽咽地對父親說出最後一句話：「爸爸一路好走。」而後將骨灰撒入大海之中，讓人看了不免為之鼻酸，而網友們見了，也寫下：「節哀，您父親已自由自在」等祝福他一路好走的字句。