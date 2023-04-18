華為3年來受到拜登政府禁令衝擊，海外手機事業深受重創，然而憑藉強硬研發實力，華為並沒有倒下，儘管在大陸仍有新手機亮相，不過台灣已有3年沒賣新機，如今轉骨見成效，近日在台灣一口氣推出5款非手機新品，全力衝刺今年穿戴、耳機銷售量達到50％成長。

受到美國嚴苛制裁下，華為無法買到5G相關晶片，大大影響5G手機在海外市場銷量，台灣已有超過3年沒新機可賣，但華為沒有坐以待斃，轉為銷售穿戴裝置、TWS耳機、筆電、平板等為主。

日前華為在台灣上架5款新品，包括WATCH Ultimate旗艦智慧手錶售價22,990元起、首創耳機手錶二合一的WATCH Buds、運動手錶WATCH GT Cyber、FreeBuds 5耳機以及4G CPE 3路由器，其中智慧手錶、耳機都是中高階定位。

華為台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，今年引進耳機和智慧手錶在台銷售，主要是智慧場景布局大多以手機為核心，在手機暫時無法引進台灣的情形下，當然主打市場賣得好的產品。新品亮相時間一年有兩次，分為春季發表會和秋季發表會。

華為周一（17日）在中國大陸推出新一代智慧型手機Nova 11系列，包括Nova 11、Nova 11 Pro 和 Nova 11 Ultra等，並加入全新主打綠色調「11號色」。

大陸有新機上市，而台灣消費者卻無緣買到新手機；對此，雍海解釋說，台灣是運營商市場，必須透過5G手機系統商引進才行。