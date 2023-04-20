嘉義市政府教育處長林立生與得標廠商永祥營造股份有限公司負責人簽約及討論興建期程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民期盼已久的西區全民運動館，總經費5.9億，市府已決標、簽約，今年底前動土，預計2025年完工、2026年營運，預定地位在西區劉厝里，鄰近228國家紀念公園，基地面積約2.7公頃，有溫水游泳池及水療池設備、全齡體適能訓練場、綜合球場等多功能用途。

嘉義市政府教育處表示，西區全民運動館興建計畫是嘉義市10大旗鑑計畫之一，2021年4月獲體育署核定，經費3.5億元，其中體育署補助2億元，因原物料上漲、缺工缺料嚴重，市府於2022年追加預算至5.9億，包括工程經費5.2億、監造及相關服務費約0.7億，獲得議會支持，並同意採分年追加預算辦理。

嘉市府教育處表示，西區全民運動館興建工程比照東區國民運動中心，採統包工程辦理採購，2022年底上網發包，4次流標，調整工程經費及增加工期後，今年3月8日完成評選、決標，4月7日完成訂約。

簽約後開始辦理設計審查、都市設計審議、建照取得等相關作業，預定今年底前動土，2025年完工、2026年營運。

西區全民運動館規畫為地上2樓、地下1樓建築物，初步設計有8水道50公尺室內溫水游泳池，附設熱水池、冷水池、兒童池、水療池、烤箱、女蒸氣室等多功能水域設施。

還有瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練場、體適能區域、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場、羽球場）、桌球室、商業空間、休息室、會議室、更衣淋浴間、更衣室，樓地板面積約2470坪。戶外有滯洪池景觀設施、平面停車場。