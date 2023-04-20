嘉義市民期盼已久的西區全民運動館，總經費5.9億，市府已決標、簽約，今年底前動土，預計2025年完工、2026年營運，預定地位在西區劉厝里，鄰近228國家紀念公園，基地面積約2.7公頃，有溫水游泳池及水療池設備、全齡體適能訓練場、綜合球場等多功能用途。
嘉義市政府教育處表示，西區全民運動館興建計畫是嘉義市10大旗鑑計畫之一，2021年4月獲體育署核定，經費3.5億元，其中體育署補助2億元，因原物料上漲、缺工缺料嚴重，市府於2022年追加預算至5.9億，包括工程經費5.2億、監造及相關服務費約0.7億，獲得議會支持，並同意採分年追加預算辦理。
嘉市府教育處表示，西區全民運動館興建工程比照東區國民運動中心，採統包工程辦理採購，2022年底上網發包，4次流標，調整工程經費及增加工期後，今年3月8日完成評選、決標，4月7日完成訂約。
簽約後開始辦理設計審查、都市設計審議、建照取得等相關作業，預定今年底前動土，2025年完工、2026年營運。
西區全民運動館規畫為地上2樓、地下1樓建築物，初步設計有8水道50公尺室內溫水游泳池，附設熱水池、冷水池、兒童池、水療池、烤箱、女蒸氣室等多功能水域設施。
還有瑜珈韻律教室、全齡體適能訓練場、體適能區域、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場、羽球場）、桌球室、商業空間、休息室、會議室、更衣淋浴間、更衣室，樓地板面積約2470坪。戶外有滯洪池景觀設施、平面停車場。
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