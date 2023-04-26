由於股價在前兩個交易日已累跌4％，加上其看好業績在下半年回升，股價26日利空出盡，上漲逾2％收87,400韓元。

首季是SK集團2012年併購海力士後最大季度營損紀錄，較前一季營損1.89兆韓元暴增80％。營收5.09兆韓元，較去年同期腰斬58％。淨虧損2.59兆韓元，去年同期淨利1.99兆韓元。

海力士指首季營損擴大是記憶晶片「需求疲弱和價格持續下跌」所致。儘管如此，其預期下半年營運情況回升。因為記憶晶片業減產的正面效應正呈現出來，讓業界高庫存問題可望從第二季開始改善。

因為包括聊天機器人ChatGPT的人工智慧（AI）所需高效能伺服器市場持續成長，和海力士的客戶擴大採用高容量記憶晶片，將提振記憶晶片市場成長。由於銷售量逐漸增加，使首季營收正走出谷底。

專家認為記憶晶片產業前景將從第三季開始好轉。避險基金Dalton Investment分析師James Lim指晶片業已「擺脫谷底」並逐漸緩步走向復甦。

里昂證券韓國研究部主管拉納（Sanjeev Rana）卻預期海力士第二季獲利表現會進一步下滑。因為就算記憶晶片供應減少，第二季價格仍會下跌10％到20％之間。

但他認為在海力士客戶從下半年開始建立庫存，加上業界減產，使供需更趨向平衡之下，將有助其獲利「持續回升」。