今天最新公布的國泰房地產指數顯示，全台七大都會區中，今年首季表現相對疲弱，台北市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等五都，統統下跌。

其中，尤其以台中市跌幅最深、季跌7.14％，至於新竹縣市、高雄市，則連續兩季跌價。剩下桃園、新北市持續攀峰。

今天最新公布的今年第一季國泰全國房地產指數，相較上一季為價量俱跌，相較去年同季為價漲量縮。本季較上季開價中幅下跌，議價率維持穩定，成交價小幅下跌。

推案戶數及推案金額方面，雙雙大幅減少，銷售率維持穩定，成交金額及成交戶數皆大幅減少。

國泰房地產指數分析，隨全球經貿動能減緩，台灣出口連續數月負成長，央行下修2023年全年經濟成長率為2.21％，並於3月下旬再度調升利率半碼，以抑制通膨預期心理。政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，平均地權條例修正案於2月初公布，近期可能實施，首季房市交易明顯減緩。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，各地區成交價上漲；成交量除台南維持穩定，其餘地區均減少。從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價漲勢趨緩；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南高接近或超過前次波段高點，除台南外各地區成交量近期均有減少趨勢。

綜合本季房市，相較上一季，價量俱跌，房市表現衰退；相較去年同季，成交價中幅上漲，成交量大幅減少，價量背離，房市表現待觀察；國內房市面臨經濟前景不明、央行升息、平均地權條例三讀通過等諸多負面因素影響，加上營建成本攀升建商減緩推案、房價下修幅度有限，造成買氣觀望，成交量創五年來新低，價格在連漲兩年後漲勢趨緩，整體房市回歸剛性自住買盤。