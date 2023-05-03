北基除在台南永康加油站建置設置CCS1與CCS2兩樁四槍200kW電動車快充站，旗下三地能源子公司「特爾電力」已完成全台環島據點目標，目前設置30個站點、111槍充電服務設施，並取得MODEL T電動巴士獨家經銷，掌握六家客運業者近117輛需求；另還為協助有需求的企業建置電動車充電樁。

台汽電表示，綠能產業活絡發展，風力變電站統包工程承攬、綠電投資及綠電出售三業務全力加速開展。其中，再生能源運維中心已完工，將爭取相關離岸風電工程及運轉維護商機。

自建投資彰化地區漢寶、芳苑風力發電開發案進行中。彰化永興地區漁電共生開發已取得能源局環社檢核因應對策報告核定函；烏山頭二期水面型光電標案由再轉投資事業星曄綠能得標。

有70座加油站的北基啟動多元轉型策略，透過轉投資提供電動車充電服務的「特爾電力」及光電、儲能和售電等佈局。

北基指出，旗下三地能源推進台南七股160MW漁電共生案場預計上半年完工併網發電，年發電量達1.8億度；屏東縣獅子鄉地面型42MW的太陽光電案場也將接續併網上線。

台南將軍地區有部份室內養殖場的屋頂型光電建置及其他採營農型運作的開發場域，目前總核可建置容量達417MW，規劃2025年前完成並開始營運。