梅雨季首道鋒面發威，中南部久逢甘霖，水利署統計，2天多下來全台主要水庫總降雨效益達2549萬噸，其中中部水庫進帳最多，第一名是日月潭水庫（含霧社），入流量520萬噸，蓄水率上升3.3%是最大贏家，南部水庫只進帳181萬噸，等於高雄一天用水量。

根據水利署資料統計，6日上午至8日下午4時，梅雨鋒面總共為全台主要水庫帶來2549萬噸水量，中部雨勢最大，進帳也最多，第一名為日月潭（含霧社）水庫，預估入流量達520萬噸，其次是德基水庫400萬噸，第三名是鯉魚潭水庫320萬噸。

北部水庫則有950萬噸進帳，依序為石門、寶山寶二、翡翠水庫；南部則進帳181萬噸，其中曾文及烏山頭水庫共挹注120萬噸。經濟部指出，南部總進帳181萬噸水相當於高雄一天所需的用水量，還不足以解渴。

另外，依據國家災防科技中心資料，全台水庫2天資料差異中，日月潭水庫上升3.3%最多，接著為寶山第二，水庫上升2.5%、鯉魚潭水庫上升1.7%，新山水庫上升1.3%。

圖為水庫蓄水情形。（翻攝自水利署網站）

水利署統計，截至今天上午9時，全台主要水庫蓄水率最高的是寶山第二水庫61.94%、第二是日月潭水庫58.22%、第三翡翠水庫57.82%，接著分別為烏山頭水庫55.78%、永和山水庫55.46%、德基水庫47.17%，至於全台最大的曾文水庫蓄水率只有6.48%。