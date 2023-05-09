梅雨季第2波移動性鋒面將在周六起影響台灣，氣象專家吳德榮表示，今天各地多雲時晴，北台灣早晚微冷，明天至周五各地氣溫上升，北部30度、南部飆35度，周六至下周一第2波梅雨鋒面報到，水氣增多，周日母親節變天有雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（9日）各地多雲時晴，近山區偶有零星雨。北台灣白天舒適、早晚微冷，氣溫17至24度，中南部白天微熱、早晚涼，中部氣溫19至29度，南部20至33度，東部18至29度。

吳德榮表示，明日至周五（10至12日）受高壓環流影響，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率。各地氣溫升，白天暖熱，北部30度，南部35度，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮說，周六起至下周一（13至15日）台灣附近漸轉弱西南風，中低層水氣亦逐漸增多，有利於「梅雨季」的第2波移動性鋒面發展；但降雨強度、時空分布仍有不小差異，有不確定性，需持續觀察。

氣象局也表示，周六至下周一有華南雲雨區東移，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部周六午後有雨，周日、下周一有零星短暫陣雨。