六月、林暉閔在三立、TVBS《親愛壞蛋》飾演母子，正在當兵、本周四即將退伍的林暉閔，14日利用休假日和劇中媽媽合體過母親節，林暉閔笑說現實中的媽媽丟下他，正在泰國旅遊，旅費是他出的，而且媽媽已預約六月還要去日本！

談起母親節禮物，林暉閔表示，因為從小就被媽媽灌輸長大要買房子給她，所以他高中一年級時曾經很認真親自用竹筷、塑膠板、紙板手作了「一棟小房子」送媽媽，六月聽了馬上噴笑「千萬不要亂跟小孩講這種話」，現場眾人跟著大笑。林暉閔說他是直到大學時參加「某個儀式」才發現原來送那棟小房子會被認為是送紙紮屋，難怪當時媽媽有先摸摸是什麼材質，「她雖然收到很開心，但也真的拍了我的頭，直到讀高三時搬家，媽媽才把它丟掉」。

林暉閔送花給劇中媽媽六月，一起過母親節。（陳俊吉攝）

六月笑說，「要是我，會先燒起來，寫自己的名字，確保以後我有房子」。林暉閔還自曝自己好像很常犯這種錯，之前還曾送過手錶、鞋子媽媽。六月笑說：「媽媽可能心裡想，你到底要算計我多久？先來個時鐘、再來手錶，然後再送紙紮屋。」

許久不見的林暉閔坦言自己當兵期間內分泌失調， 因為每天兩2、3點才睡得著，5點就要起床，因為他很低調，同袍原本都不知道他是藝人，是最近《親愛壞蛋》播了才知道。談起軍旅生活，他說，其實當兵很好玩，他的心態也跟4個月前不一樣，「一直以來覺得有在放慢腳步，讓自己不要緊張，後來發現都是假的，只是騙自己。直到當兵才發現真的不用想很多事情，例如下個月房租、生活費在哪裡，整個人靜下來，知道自己可以做些什麼事」。

他說當兵讓他想到很多想做的事，例如因為在裡面吃的比較簡單，他就想要自己練習做比較特別的食物，也想去咖啡廳打工，順便學做菜，已經預約好退伍隔天（19日）就要去面試。不過當他透露只是因為吃了那家咖啡廳的熱壓吐司但沙發酪梨很好吃，就想去打工、學這道料理，馬上被建議「想學做菜直接跟劇中爸爸修杰楷學就好了啊」，聽到一堆勸退聲音的他笑說：「那我不去了！」