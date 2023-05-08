受梅雨鋒面影響，全台都降下雨勢，各地累積雨量也受到關注，氣象局長鄭明典在臉書貼出6日至今晨5時的累積雨量圖，3天來雨下最多的是中部，接著是南部、北部、東部，天氣粉專「台灣颱風論壇」也指出，昨天單日累積雨量最多的是在彰化、南投。

鄭明典今早在臉書PO出6日0時至8日5時的3天累積雨量圖，顯示降雨最多的是中部，其次是南部、北部、東部，更表示雨區剛好分成北、中、南、東4個區域，與早期天氣預報分法一樣，「看來最早期天氣預報的分法，還是有點道理」。

同時「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO出昨天（7日）一整天的累積雨量圖，指出中、南部昨天入夜後雨量持續在進補，還不錯，而這次累積雨量以彰化、南投地區最多，7日累積雨量前三名為彰化大村148.5毫米、彰化二水120毫米、王功漁港129.5毫米；南投累積雨量最多的地方則是埔中126.5毫米，其次是萬大發電廠120毫米，南投集集、草屯也有破百毫米。

這次累積雨量以彰化、南投地區最多。(翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書)

台灣颱風論壇表示，今天中午前鋒面仍在中南部上空，時陰時雨天氣不穩定，直到午後水氣才會減少，本次鋒面降雨告一段落。