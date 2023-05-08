新竹市、彰化縣解除大雨特報，雨區轉移到山區，氣象局上午10時30分持續發布12縣市大雨特報，鋒面通過影響，基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局發布12縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（8日）鋒面通過並逐漸遠離，鋒面附近水氣偏多，各地易出現降雨，清晨彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生，預計今日下半天起水氣減少，各地降雨將逐漸趨緩。

溫度方面，氣象局指出，由於東北季風增強，北部及東北部天氣整天較涼，其他地區因為雲多下雨，也會稍微轉涼，預測今日北部及東北部低溫僅18、19度，中部、花東約20、21度，南部低溫24至26度左右；高溫方面，北部及東北部只有20到22度，整天較涼，中部及花東23至25度，南部仍有28到30度，提醒今日南北溫度差異較大。