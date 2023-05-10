明（11）日東半部地區整天有零星陣雨的機會，中午過後南部地區、中部山區有局部降雨機率，各地清晨稍涼，白天後氣溫回升。氣象局表示，周六（13日）起天氣受到鋒面逐漸接近影響，直到下周二（16日）水氣減少，各地才回到多雲到晴的天氣。

氣象局分析未來天氣變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地為多雲到晴，東半部地區整天都有零星陣雨的機會，中午過後南部地區及中部山區雲量增多，也有局部降雨的機率；溫度方面，清晨各地稍涼，中部以北及東半部地區低溫約19至21度，南部地區有23度左右，白天氣溫回升，北部及東半部地區高溫有來到26至28度，中南部地區則可以來到30度左右，近山區會再高一些，日夜溫差仍稍大。

氣象局預測一周溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（12日）各地為多雲到晴，東半部及北部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨；周六（13日）鋒面逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨；下周日（14日）鋒面影響，各地整天都有局部短暫陣雨，天氣稍微轉涼。

下周一（15日）南部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部以北地區較為零星；下周二（16日）水氣減少，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨；下周三（17日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區亦有局部短暫雷陣雨。