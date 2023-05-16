黃天牧指出，美國國債上限議題不是第一次發生，從過去歷史經驗看，最終都會在兩黨折衷下得到解決，解決之前難免會給美國、全球市場產生波動，金管會密切關注這件事的影響。

黃天牧表示，美國市場大，我國金融業投資也不少，拜登也表達過要解決此事的決心，連G7會議都可能取消要留在國內解決，金管會將密切注意。這不是只有美國、台灣問題，全球都在關注，兩年前也發生過一次，相信最終關頭一定會得到適當解決。

據媒體報導，由於美國近期面臨債務上限問題，外界紛紛推測，拜登可能會因此缺席G7廣島峰會。但拜登預計本周就將與共和黨人就債務違約問題談判，並且對談判走向抱持樂觀態度，認為雙方都希望達成共識。

對於達成共識前過程中的波動，金管會是否提出因應。黃天牧指出，我國金融機構做任何投資本來就有做過屬性調查，我國金融機構對美國市場的投資多半是債券、公債本來就有一定信評的、投資等級的，可以安心。