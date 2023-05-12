今（12）日各地多雲到晴，北部、東半部偶有零星飄雨，下周（14）日母親節變天，梅雨季第2波移動性鋒面移入，各地有局部陣雨或雷雨，下周二（16日）天氣好轉；至於典型梅雨何時報到？專家表示，西南季風即將進場，傳統的滯留梅雨鋒面「應該不用等太久」。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明（12、13日）兩天各地多雲時晴，偶有稀疏中層雲移入，帶來局部零星飄雨，山區機率較高。今日各地氣溫：北部18至28度、中部20至31度、南部20至32度、東部18至32度。

最新模式模擬顯示，下周日凌晨起梅雨季第2波「移動性鋒面」移入，各地有局部陣雨或雷雨機率；下周一（15日）鋒面東移，天氣由北而南好轉；下周二、三（16、17日）各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，雖第2波鋒面降雨強度不如上周，但各國模式預測的降雨分布，都集中在中南部及東部山區，對比較缺水的南部水庫頗有幫助。

粉專表示，今年梅雨季到目前為止，2波鋒面都是移動式，下雨頂多1、2天，不過各國模式最近的趨勢都顯示，「夏天代表的西南季風即將進場，傳統的滯留梅雨鋒面，應該不用等太久了，下星期後段以後就能密切注意。」