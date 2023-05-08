氣象局今早發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

雨還要再下一天！受鋒面通過影響，易有短延時強降雨，今(8)日彰化以北地區及高屏、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局今早針對全台12縣市發布大雨特報。此外，因東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，今天高溫只有20到22度。

氣象局指出，今天各地仍有降雨情形出現，清晨中南部及東南部要留意有局部大雨發生的機率，預計下半天起水氣減少，各地降雨情形將會逐漸減緩；溫度方面，由於東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼，其他地區因為雲多下雨也會稍微轉涼，北台灣高溫只有20到22度，中部及花東24、25度，南部仍有28到30度，入夜後北台灣低溫18、19度，其他地區20、21度。

氣象局說明，周二至周三（9日、10日）北方乾空氣南下，降雨減少，各地為多雲到晴，僅花東地區及南部山區有零星短暫陣雨，清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；周二基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

周三白天起至周五（10日至12日）東北季風逐漸減弱，各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨，北部及東北部氣溫逐日回升；周六、下周日（13日、14日）預計有鋒面接近，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

紫外線指數方面，今天台北市、新北市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣為綠色「低量級」；其餘縣市為橘色「中量級」與「高量級」。

空氣品質方面，今天空氣品質多為普通至良好；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

另北風偏強，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動請特別注意。