白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）12日在記者會上發布消息稱，為出席19日開幕的七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會），總統拜登將於17日從美國啟程。夫人吉兒將同行。雖然與在野黨共和黨圍繞提高政府債務上限的談判進展艱難，但尚皮耶表示目前，訪問計畫未變。

拜登10日表示，如果與共和黨圍繞提高聯邦政府債務上限的磋商陷入僵局，那麼繼續談判並放棄訪日也是選項之一，屆時可能在線參加峰會。如果磋商無法達成妥協，那麼美國國債最快6月1日可能發生債務違約。拜登稱，「如果美國陷入債務違約，那麼全世界都會有麻煩」，再次表露危機感。

據尚皮耶透露，拜登將在G7廣島峰會上與各國首腦磋商「最緊迫的全球問題」，包括持續向受到俄羅斯進攻的烏克蘭提供支援、糧食和氣候危機、強勁的經濟發展等。她沒有回答債務上限磋商能否在拜登啟程前談妥的提問，僅表示「目前，總統計畫前往廣島」。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）11日也在記者會上稱，「我的理解是截至目前計畫沒有變更」，將推進訪問日本的準備。巴特爾說明稱，美國務院正在就G7廣島峰會議題與日方繼續協調。

日本官房長官松野博一11日在記者會上，被問及對拜登提及有可能以在線形式參加G7廣島峰會一事的想法。松野稱：「不便回答以缺席為前提的假設性提問。」他重申並未收到有關拜登缺席的通知。

共同社12日說，如果拜登不來日本，那麼讓G7首腦齊聚核爆地廣島表達實現「無核武世界」決心這一日本首相岸田文雄的構想將化為泡影。G7的團結也可能降溫，日本政府備受煎熬。

美國總統是否出席某次國際會議，一直以來都是衡量這個超級大國對會議舉辦地區關注程度的指標。1995年時任美國總統柯林頓缺席了在日本舉行的亞太經合組織（APEC）會議。當時原因是美國國會圍繞預算的對立加劇，但不少成員國的看法則是「美國對亞洲外交的態度存在不確定性」。美國前總統川普不喜歡多邊外交，屢次缺席東亞峰會，招致東盟各國的不信任。

拜登即便不來日本，預計也將在線出席而非缺席。但為了同聲同氣，通過討論和進餐感受相同的空氣很重要。日本政府相關人士表示：「拜登來到桌前的意義很大。」

美國之音13日報導說，白宮和國會共和黨人圍繞提高債務上限的僵局已持續了數月，這可能會打亂拜登即將與日本和澳大利亞盟友舉行的會議。根據日程表，拜登定於5月17日離開華盛頓前往廣島，參加G7峰會。5月22日，他將繼續前往雪梨參加「四方安全對話」（Quad）峰會，並在巴布亞紐幾內亞的莫爾茲比港短暫停留，與太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）領導人會面。這些會議被宣傳為加深合作應對地區挑戰和推進美國在對抗中國影響力方面的戰略利益的機會。