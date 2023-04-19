投保中心表示，被告麥高諒於108年9月至10月間涉嫌操縱智寶電子股份有限公司（現名：凱美電機股份有限公司）股價，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣桃園地方法院判決有罪確定。

此外，勝麗國際內線交易案方面，邱羅火、范兆英及邱福倉等3人於108年12月間涉嫌從事勝麗國際股份有限公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公訴。

至於英屬開曼群島商基勝控股股份有限公司內線交易案，林鴻基、呂正樂等人涉嫌於民國110年10月至11月間，從事基勝公司股票內線交易，而有違反證券交易法之情事，業經臺灣臺北地方法院判決有罪。

因前揭不法情事恐造成投資人之損害，投保中心即日起至112年4月28日止，受理上述3件股票投資人求償登記，相關受理事項公告於投保中心網站（https://www.sfipc.org.tw）。

投保中心也提醒，符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於112年4月28日前向投保中心提出求償登記，才能加入團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配，若有任何疑問，請電（02）2712-8899洽詢。