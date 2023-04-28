其中，momo網路購物第一季營運亦再創單季歷史同期最佳表現，年增11.3％。富邦媒表示，momo會員黏著度持續提升，總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。

第一季營運亮點，除受惠於農曆春節的置辦商機，在解封議題發酵下，無論是疫後旅遊商機，亦或美妝、塑身及保健採買需求也有不錯的銷售表現。而momo造節活動也展現實力，包括電商第一季強檔購物大節「38女王節」，及專為品牌量身打造的「超級品牌日」皆為營運注入成長動能。

迎向2050全球淨零碳排目標，momo加速邁向環境永續的步伐，「momo電動三輪車」已於第一季正式上路，除電動車的環保特性，更具備較傳統機車車廂大3倍的容積，有效減少往返載運的趟次並增加載運效能，為momo短鏈綠色物流再添助力。

momo積極建立「循環包裝生態圈」，2023年第一季已完成首波「社區物管歸還點」建置，擴大循環袋回收網絡，目前雙北市共有12個社區回收據點。

展望第二季，瞄準「母親節商機」，momo重磅推出《寵愛女神節》霸氣寵媽，預期將成為挹注第二季營收獲利的重要成長動能。