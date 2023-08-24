旗下擁有東京以及大阪證交所等多種商品交易所，且總部跟東京證交所都在同一棟的JPX認為，日圓會如此弱勢，是因為日本與全球主要國家之間的利差不斷增加所致。日幣走貶讓進口貨物變貴，特別是石油等重要的能源產品。

日本交易所集團表示，常有人說日圓貶值對日本車商很有利，坦言之，過去的確是如此。不過，日本車廠已經在各地都有生產基地，日圓走弱對這些日本汽車公司財報的助益，就不若以往這麼大。

JPX認為，2023年迄今已大漲25%左右的日經指數，之所以能創下三十多年來新高，除了日幣疲弱外，日本經濟體與股市規模夠大、證券流動性佳、政局穩定，還有法規管理周嚴等都是主因之一。

另外，日股也受益於投資中國大陸市場的全球基金，既有的投資標的全新分配。主要是中國大陸與台灣未來的地緣政治緊張情勢，以及大陸被美國限制研發高科技產品，尤其是半導體方面。

日本交易所指出，以一個專業投資人來說，當資金從中國大陸抽離時，日本市場就是未來的投資首選地區。至於日本將來的利率，應該可以走出目前負利率的現況，日本央行最後還是得升息。不過，日股應該可以承受這種影響。

24日亞洲匯市盤中，日圓兌一美元在144.60至145.04之間游移。JPX表示，日圓現在又重回去年九月，日本政府出手阻止日圓續貶的價位，當時是24年以來，日本官方首次進場干預阻貶。目前，日圓這種價位過於太弱。

東京證券交易所今年初曾要求，成交價位若低於公司淨值的股票，需要提出資金改革計畫，以提升市值之用。投資日股的外資認為，東京證交所推行的這種改革，有利日股今年續漲的後市發展。

不過，從彭博社彙編的數據來看，約有46%在東京證交所上市的日企，股價淨值比仍然低於一。日本瑞穗證券（Mizuho Securities）在七月時就已指出，東京證交所的這項革新可能會讓外資失望，因為市場上沒什麼人在討論。

誓言將會改善的JPX也說，如果日本散戶明年能進場買更多股票，加上日本政府想要擴大免稅的日本個人儲蓄帳戶（NISA）計畫，日本股市可望出現巨大變化。

彭博社指出，日本通膨增加，當地散戶也對投資股票重拾興趣，因為需要支付大漲的電費以及食物費用。根據JPX計算，日本散戶在2022財年期間，數量多了兩倍，主動去新開戶的有13.5萬，日本現在的物價有多高，如此可見一斑。