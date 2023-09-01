野外驚現「Tiffany藍」絕美蛇影。（照片來源 / 爆料公社，民眾黃忠信）

（影片來源 / 爆料公社，民眾黃忠信）

一旦提起蛇，多數人的特定印象首先將聯想「危險」、「恐怖」的冷血動物，也同時被人們賦予貪婪，且食量驚人的刻板印象。然而事實確實如此嗎？日前，就有一名民眾將他於野外發現的超美色違蛇發佈於網絡和大家分享，根據照片畫面所顯示，只見該蛇身色呈「蒂芬妮藍」，而該蛇意外現身於該路段，後幸運被民眾畫面抓捕的此一幕，也迅速引發眾多網民的熱議。

該貼文一經發佈，網民們見狀紛紛留言：「仙蛇下凡」、「活著的小青」、「這種顏色在野外超不容易生存，希望和善又溫馴的Tiffany 小青能繼續平安生存下去！」、「真的超級羨慕啊,原PO有生之年定有機會捧著年輕少奶奶過馬路」、「這萬中選一的機會被你遇到了，真的是好運爆棚，超級美的缺黃青蛇，而且還是活生生的個體」。

另，也有網友解釋，指出這條蛇之所以身色呈「蒂芬妮藍」，其實是缺乏黃色素的青蛇。最後，也有一名網友現身留言，強調民眾野外遇蛇其實並不可怕，只要勿出聲或是大動作驚擾，大多數情況下，蛇並不會主動傷人，期許能建立多數人的正確觀念，導正大眾對蛇類的視聽。