一名患者在過去因突發心肌梗塞倒地送醫，緊急放置3支心臟支架救命，所幸經治療順利出院。而在後續幾年的定期回診，醫師發現，對方不僅心臟沒太大問題，包括三高及體重也都控制得很好，該病人開心分享，秘訣之一就是每餐必吃一碗份量的地瓜葉。醫師表示，地瓜葉富含許多營養，其中最特別的是含葉酸，當心血管發炎時，血液中的同半胱胺酸會升高，而葉酸則有讓此指數下降的重要作用。

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄在《健康好生活》節目中提到，過去曾收治一名因心肌梗塞置放心臟支架的病人，因三高控制不佳所以後續至家醫科進行調理。後來在數年的定期回診過程中，對方不僅心臟皆無太大問題，就連原本的三高及體重也都控制得很好，其很開心的向醫師分享秘訣之一，就是吃地瓜葉，且每一餐都會吃一碗的份量。

藉由此個案，陳欣湄進一步分享地瓜葉的好處。她指出，其方便取得又便宜，更富含許多營養，包括維生素A、C，以及礦物質鈣、鐵，但最特別的是含有葉酸。

提到葉酸很多人會聯想到，是備孕女性需要補充的重要營養素，但陳欣湄指出，很多人不知道的是，其還有預防心血管疾病的好處。她說明，當心血管發炎時，會造成血液中的同半胱胺酸數值升高，此數值過高即代表血管發炎的比較嚴重，而葉酸則有能讓此指數下降的重要作用。

陳欣湄表示，上述所提個案，剛好就是長期攝取富含葉酸的食物，讓保護心血管達到加分的作用。她也呼籲，不論是備孕、養生、三高、減重等族群，其實都非常適合吃地瓜葉。