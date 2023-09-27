台灣奈微光公司因研發出全球第一顆「中遠紅外光4合1矽光子晶片」，4年前申請國發基金投資，國發會注資上千萬元入股，媒體接獲爆料指出，台灣奈微光董事長張坤昱私下技轉大陸，舉止形同賣台；國發基金今以聲明方式表示，矽光子晶片專利並未移轉，且晶片尚在研發中，未來預計採取委託代工的生產模式，沒有在對岸或其他國家建廠計畫，也沒有違法解雇員工的問題。國發基金也請該公司盡速對外說明，以澄清疑慮。

台灣奈微光科技公司成立於108年5月9日，目前實收資本額2億6505萬元，主要提供「矽光子」（Silicon Photonics）晶片的IC設計到終端產品垂直整合服務；國發基金109年11月以綠色通道小額投資方式，與天使投資機構，以1：1搭配投資比例投資該公司新臺幣300萬元，嗣於110年9月再參與該公司現金增資1463萬元，合計共投資1763萬元，持股比率4.93％，未持有董監事席次。國發基金表示，據所掌握的訊息是，該技術還在研發階段。

國發基金強調，投資各種新創事業，向來要求恪遵法令規定，重視公司治理，本案若經公司監察人或檢調機關調查，確定當事人有違反法令或損害股東權益情事，國發基金將配合依法求償，以維護合法投資權益。

此外，針對台灣奈微光所擁有技術，是否涉及「兩岸人民關係條例」？國發會表示，將尊重相關單位的認定，國發基金將督促公司進行說明。