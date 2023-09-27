台灣房屋致力於創造「品牌價值第一、企業成長第一、幸福感第一」，並以打造更美好生活環境為使命，近年榮登ESG+房仲業第一品牌，更以多項福利創舉成為同業標竿，品牌價值獲得高度肯定，屢屢榮獲「幸福企業大賞」、「桃仲獎」、「金仲獎」等大獎肯定，創造品牌無限精彩榮耀。
我們努力為同仁創造一個最健康、安樂的職場與生活環境，讓台灣房屋一家人擁有高度幸福感，為客戶創造幸福，也為社會營造幸福。（台灣房屋）
#幸福 #台灣房屋 #創造 #幸福感 #第二屆旺旺中時房產金牌獎
台灣房屋致力於創造「品牌價值第一、企業成長第一、幸福感第一」，並以打造更美好生活環境為使命，近年榮登ESG+房仲業第一品牌，更以多項福利創舉成為同業標竿，品牌價值獲得高度肯定，屢屢榮獲「幸福企業大賞」、「桃仲獎」、「金仲獎」等大獎肯定，創造品牌無限精彩榮耀。
我們努力為同仁創造一個最健康、安樂的職場與生活環境，讓台灣房屋一家人擁有高度幸福感，為客戶創造幸福，也為社會營造幸福。（台灣房屋）
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